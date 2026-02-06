  1. Моя Слобода
Тулячка получила 300 часов работ за пьянство за рулем

У нее забрали Opel и водительские права.

Фото из архива Myslo.

В Туле 32-летняя местная жительница села за руль собственного автомобиля Opel Corsa в состоянии алкогольного опьянения. На улице Баженова она влетела в трактор. 

Ранее тулячка уже попадалась сотрудникам Госавтоинспекции за отказ пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, и её привлекали к административной ответственности.

Суд, изучив обстоятельства дела, признал женщину виновной и назначил ей 300 часов обязательных работ. Ее также лишили водительских прав на 2 года 11 месяцев. Автомобиль конфисковали. 

Приговор пока не вступил в силу. 

Фотограф:
сегодня, в 11:22 +6
