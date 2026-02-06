В Туле менеджер пункта выдачи похитил товаров на 1,2 млн рублей

Фото УМВД по Тульской области.

В Туле полицейские задержали менеджера маркетплейса, подозреваемого в мошенничестве на крупную сумму. Молодой человек, работая в пункте выдачи маркетплейса, организовал хитрую схему хищения дорогих товаров.

Используя знание внутренних процедур доставки и возврата заказов, он оформлял покупки на себя и знакомых через личный кабинет сайта, а потом присваивал посылки.

Общая сумма ущерба достигла более 1,2 млн рублей. Стражи правопорядка вычислили и задержали подозреваемого. Во время обыска в его квартире нашли и изъяли часть похищенных вещей.

Возбуждено уголовное дело.