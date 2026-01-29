В Ясногорске начальник почты присвоила деньги пенсионеров и инвалидов: суд огласил приговор

Женщина инсценировала ограбление отделения, но ей это не помогло.

В Ясногорске местная жительница Виктория Ш. признана виновной в присвоении, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что Виктория трудилась в должности начальника сразу нескольких почтовых отделений в Ясногорском районе. В начале октября 2025 года женщина получила 930 466 рублей — эти деньги предназначались для выплат пенсий и пособий по инвалидности.

Виктория решила прикарманить полученные средства и инсценировала ограбление почтового отделения. Заявила, что на почту пришел неизвестный, который и забрал деньги. Но после проверки выяснилось, что никакого грабителя не было и женщина просто присвоила деньги.

Приговором суда Виктории назначено наказание в виде штрафа в 150 000 рублей.