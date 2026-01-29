  1. Моя Слобода
В Тульской области создадут «единое окно» для инвесторов 

Речь идет о тех, кто возьмется восстанавливать объекты культурного наследия в регионе.

В Тульской области создадут «единое окно» для инвесторов 
Фото правительства Тульской области.

В Тульской области для каждого объекта культурного наследия, выбранного для последующего развития, создается отдельная стратегия. Об этом рассказала начальник инспекции Тульской области по охране объектов культурного наследия Елена Шичанина. 

Она основана на всестороннем анализе потенциала памятника, его исторической и эстетической ценности, а также потенциальной пользе для местной экономики.

Главная цель — трансформировать заброшенные здания в полезные общественные пространства, которые станут источником доходов и будут привлекать туристов. Предполагаемые варианты использования включают:

  • создание музеев и художественных студий;
  • открытие кафе и ресторанчиков с местным колоритом;
  • формирование торговых зон с сувенирами и изделиями народных промыслов;
  • устройство образовательных центров и ремесленных мастерских.

Специалисты проведут инвентаризацию объектов и выяснят, какие из них нужно приводить в порядок в первую очередь. 

«Планируется создать единый информационный ресурс по принципу одного окна, который предоставит инвесторам полную и актуальную информацию о неиспользуемых объектах культурного наследия, включая данные об инфраструктуре, условиях их предоставления, возможных направлениях использования и контактах правообладателей», — рассказала Елена Шичанина. 

Информацию разместят на сайте корпорации развития Тульской области.

29 января, в 15:03 +1
