  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД

Видео с дорожной ситуацией появилось в Сети.

На пр. Ленина водитель заставил ждать, пока он нарушит ПДД

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали кадры, снятые в районе перекрестка пр. Ленина и ул. Николая Руднева. На записи видно, как водитель Kia Rio решил повернуть налево, вопреки знаку «Направление движения по полосам».

«Ему нужно. На остальных – плевать», - прокомментировал автор видео.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
На пр. Ленина нетерпеливый водитель устроил «представление»
Дежурная часть
На пр. Ленина нетерпеливый водитель устроил «представление»
вчера, в 20:03, 24 2169 1
На ул. Кирова водитель не стал переживать из-за дорожной разметки
Дежурная часть
На ул. Кирова водитель не стал переживать из-за дорожной разметки
вчера, в 17:27, 15 1146 0
В Туле автобус сбил зеркало Chevrolet Niva и уехал
Дежурная часть
В Туле автобус сбил зеркало Chevrolet Niva и уехал
22 января, в 20:10, 32 2512 2
В Туле «внезапный» водитель едва не устроил ДТП
Дежурная часть
В Туле «внезапный» водитель едва не устроил ДТП
22 января, в 17:26, 15 1760 -1
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 14:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
автохам накажи автохама
Место
Тула
Погода в Туле 24 января: облачно и до -18 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 января: облачно и до -18 градусов
сегодня, в 09:00, 191 2061 4
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев вспомнил вкус детства – тюрю и гренки
сегодня, в 07:10, 133 1774 -15
Дмитрий Миляев сообщил, что сказал бы президенту США
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев сообщил, что сказал бы президенту США
сегодня, в 11:10, 90 1200 -15
Туляки продолжают жаловаться губернатору на проблемы с отоплением
Жизнь Тулы и области
Туляки продолжают жаловаться губернатору на проблемы с отоплением
сегодня, в 10:08, 34 1145 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Момент ДТП на Пролетарском мосту в Туле попал на видео
Момент ДТП на Пролетарском мосту в Туле попал на видео
Под Тулой задержали мужчину, угрожавшего взорвать квартиру
Под Тулой задержали мужчину, угрожавшего взорвать квартиру

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.