Житель Богородицка отправится в колонию строгого режима из-за кражи колбасы и сыра

Мужчина имел непогашенные судимости.

Житель Богородицка отправится в колонию строгого режима из-за кражи колбасы и сыра

В Богородицке местный житель признан виновным в краже, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что вечером 25 июня обвиняемый пришел в магазин «Пятерочка». Из торгового зала он утащил три палки колбасы, три упаковки сыра, хлеб и шоколадки. Ущерб от его действий составил 5393 рубля.

В судебном заседании мужчина признал вину. Так как он имел непогашенные судимости, приговором суда ему назначено наказание в виде 9 месяцев колонии строгого режима. 

23 января, в 15:31 −2
