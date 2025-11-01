Тула начала подготовку к празднованию 85-летия обороны и 50-летия присвоения почетного звания «город-герой»

1 ноября на базе ТГПУ им. Л. Н. Толстого состоялось заседание первого оргкомитета по подготовке к празднованию сразу трех важных дат: 85-летия Тульской оборонительной операции, 60-летия со дня награждения города Тулы орденом Ленина и 50-летия присвоения Туле почетного звания «город-герой».

Заседание провел губернатор Дмитрий Миляев.

— Эти значимые события напоминают нам о мужестве и стойкости наших земляков, героизме советских солдат, самоотверженно защищавших рубежи Отечества и наш родной город, — подчеркнул глава региона.

Участники обсудили намеченный план мероприятий. Так, заместитель председателя правительства — министр культуры и туризма Тульской области Ольга Гремякова рассказала, что в Москве в декабре 2025 года на Поклонной горе в Центральном музее Великой Отечественной войны откроется выставка «Тула — город-герой», посвященная обороне города. Она станет результатом длительной совместной работы тульских музейщиков, краеведов и сотрудников московского выставочного комплекса. В основе экспозиции — истории тех, кто воевал в годы ВОВ. Центральной частью ее станет медаль «Золотая Звезда», врученная вместе с присвоением почётного звания «город-герой». Медаль является символом мужества и стойкости защитников.

В декабре 2025 года во всех муниципальных образованиях пройдут митинги «Поклон и память поколений», посвященные освобождению от немецко-фашистских захватчиков.

В 2026 году в федеральных, региональных и муниципальных музеях будут работать выставки, приуроченные к юбилейным датам. Планируется запустить цифровые проекты «Проявление» и «Живая память», с помощью которых можно будет узнать о туляках-героях, познакомиться с историей родного края.

На сайте Государственного архива Тульской области на виртуальных выставках все желающие смогут ознакомиться с оцифрованными документами, связанными с событиями оборонительной операции.

Весной 2026 года в муниципалитетах пройдут парады юнармейских отрядов, военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», гала-концерт по итогам второго областного фестиваля-конкурса творчества участников СВО и членов их семей «Голос Победы».

С октября по декабрь 2026 года на базе учреждений культуры будут организованы вечера встречи с потомками туляков — участников Великой Отечественной войны и героической обороны Тулы.

25 октября пройдет Тульский патриотический форум «Засечная Черта» и квест-бросок «Отряд „Передовой“»; 17 ноября — региональный военно-тактический турнир «Прорыв»; в ноябре — торжественная линейка «Дорогой героев». 6 ноября в государственных учреждениях культуры Тульской области состоится День памяти юного партизана-разведчика Александра Чекалина.



В Тульском государственном академическом театре драмы состоится премьера спектакля «Тульский рабочий полк: обережный рубеж». В областном театре юного зрителя покажут спектакль «Завтра была война», в театре кукол — спектакль «Саша Чекалин».

В рамках празднования юбилейных дат планируются комплексные работы по восстановлению, ремонту, благоустройству воинских мемориалов, памятников, братских могил и одиночных захоронений времен Великой Отечественной войны. Тулу и муниципальные образования украсят верстовыми столбами и ежами, которые будут передавать дух прошлого. В Епифани откроется памятный знак сотрудникам и выпускникам Епифанского педагогического училища, погибшим в 1941–1945 годах. Также планируется установить кинопавильоны для трансляций хроники Тульской оборонительной операции. В ЦПКиО им. П. П. Белоусова состоится реконструкция событий оборонительной операции.

Глава администрации Илья Беспалов рассказал, что в Туле на 2026 год запланировано большое количество инфраструктурных, музейно-выставочных проектов, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Так, в следующем году на пересечении улиц Оборонной и Староникитской благоустроят сквер, посвященный 50-летию присвоения Туле почетного звания «город-герой». Он должен стать визитной карточкой города, символом доблести. Недалеко от сквера установлен памятный знак «Здесь проходил передний край обороны Тулы».

Еще одно памятное место появится в п. Горелки. 7 марта 1944 года здесь было передано Красной армии 40 танков, приобретенных на пожертвования православных верующих. Танковую колонну назвали «Димитрий Донской». На этом месте есть закладной камень. Илья Беспалов отметил, что администрацией города было принято решение установить там мемориал.

Также к празднованию памятных дат на ул. Мира откроют новую экспозицию «Музей передовой». Она будет посвящена Тульской оборонительной операции 1941 года. Посетители смогут увидеть подлинные предметы, найденные на местах боёв: окопные вещи, письма с фронта, оружие.

Кроме того, запланирован целый ряд мероприятий патриотической направленности. Так, детское творческое объединение «Тулафильм» готовит проект патриотического короткометражного кино «Туляки — дети-герои войны» на основе судеб тульских детей военного периода.

Илья Беспалов отметил, что особое внимание будет уделено чествованию и поздравлению ветеранов, участников Великой Отечественной войны, решению актуальных вопросов, связанных с их обращениями.

В целях создания единой патриотической атмосферы к началу 2026 года планируется разработать логотип, брендбук и концепцию праздничного оформления.

Координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Туле и Тульской области Елена Гребнева сообщила, что в юбилейном году будет организован ряд мероприятий.

Среди них — Всероссийский урок мужества, просветительская акция «Диктант обороны Тулы», викторина на основе игры «Тульская область в деталях», VI областной конкурс эссе «У них в судьбе была война…».

Председатель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество в Тульской области» Александр Потапенко рассказал, что в рамках празднования юбилейных дат отделение РВИО планирует провести фестиваль документального кино «RT. Док: Время наших героев», патриотическую акцию «Поезда Памяти», фестиваль школьных музеев, выставку «Музей в музее», научно-общественный форум, выставку «Моя земля. Моя Россия» в парке «Патриот — Тула», издать фотоальбом «Родине. Фронту. Победе» по истории военной повседневности Тульского края в 1941–1945 гг.

Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Тульской области Елена Симонова сообщила, что в 2026 году будет организовано научное мероприятие «Героическая оборона Тулы в битве за Москву. К 85-летию» и книжный марафон «Книга на войне. Книга о войне».

Члены тульского отделения Российского исторического общества вносят свой вклад в разработку учебников и методических рекомендаций для учителей по новому школьному курсу «История нашего края», принимают участие в разработке регионального историко-культурного стандарта.



Елена Симонова предложила создать иллюстрированное научно-популярное издание, посвященное обороне Тулы.

Губернатор поручил Ольге Гремяковой к 1 декабря разработать и утвердить окончательный план мероприятий, посвященных 85-летию Тульской оборонительной операции и 50-летию присвоения Туле почетного звания «город-герой» с учетом предложений органов исполнительной власти, учреждений и организаций, вовлекая в мероприятия участников СВО и членов их семей. А также включить в план совместных мероприятий Тульскую епархию Русской православной церкви. Кроме того, глава региона обратил внимание Александра Потапенко на необходимость активнее вовлекать в РВИО молодых ребят и участников СВО.

— Президент России Владимир Путин отмечал, что у нас не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. И сегодня наша ключевая задача — укреплять духовные основы общества, сохранять традиционные ценности, воспитывать патриотов. Мы не просто организуем мероприятия, а в первую очередь проводим работу, направленную на укрепление единства нашего общества, повышение интереса к изучению истории и патриотическое воспитание молодежи, – подчеркнул глава региона.