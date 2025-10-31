Фото АЮР

Форум собрал более 200 участников — ведущих юристов, представителей академических и государственных структур стран объединения и государств Глобального Юга. В повестке были вопросы защиты интересов инвесторов, урегулирования споров, корпоративного и авторского права, цифровизации и доступности правосудия.

Российская делегация включала представителей Минюста, ФССП, Правительства Москвы, Федеральной нотариальной палаты, юридических вузов и адвокатского сообщества. Возглавил ее бывший губернатор Тульской области, председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздeв.

В своём выступлении он подчеркнул роль юридического сообщества в формировании правовой культуры и укреплении международного сотрудничества.

«Наша миссия как профессиональных организаций юристов — формирование правовой культуры и повышение статуса юридической профессии. Ассоциация юристов России стала площадкой для профессионального диалога юристов всех сфер», — отметил председатель Правления АЮР.

Он также обратил внимание на необходимость добросовестного соблюдения международного права, приведя примеры выборочного применения норм в отношении России, включая заморозку суверенных резервов и претензии к национальному антидопинговому законодательству.

«Международное право — инструмент баланса, оно не должно превращаться в инструмент давления», — подчеркнул Груздeв.

Ассоциация юристов России традиционно представляет страну на юридических форумах БРИКС: мероприятия проходили в России трижды — в 2017, 2020 и 2024 годах. Следующий, XI Форум, состоится в Индии.

Напомним, что Владимир Груздeв занимал пост губернатора Тульской области с 2011 по 2016 год, а с декабря 2016 года возглавляет Правление Ассоциации юристов России.