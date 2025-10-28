  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляк сжег автомобиль пенсионера за оскорбления его сожительницы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк сжег автомобиль пенсионера за оскорбления его сожительницы
Фото УМВД по Тульской области.

Туляк сжег автомобиль пенсионера за оскорбления его сожительницы

Сумму ущерба оценили в 2,3 миллиона рублей.

В полицию Новомосковска обратился 77-летний житель Донского. Он рассказал, что вечером возле дома на проспекте Победы кто-то умышленно поджёг его личный автомобиль марки KIA Sorento.

Стоимость ущерба составила около 2,3 миллиона рублей.

В ходе розыска стражи правопорядка выяснили, что к поджогу причастен 45-летний местный житель. Мужчина объяснил своё поведение личной обидой: старик неоднократно оскорблял его подругу.

«Он пришёл к месту проживания потерпевшего, облил его машину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, с места преступления скрылся», — рассказали в региональном УМВД. 

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:42 +1
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
поджог машиныоскорбления
Погода в Туле 28 октября: дожди, ветер и до +10
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 28 октября: дожди, ветер и до +10
сегодня, в 07:00, 142 1190 3
В Донском пьяная женщина задушила знакомую лямкой от бюстгальтера
Дежурная часть
В Донском пьяная женщина задушила знакомую лямкой от бюстгальтера
сегодня, в 09:25, 47 1734 6
Призыв в армию теперь круглогодичный: Госдума окончательно приняла закон
Дежурная часть
Призыв в армию теперь круглогодичный: Госдума окончательно приняла закон
сегодня, в 13:13, 46 1548 -13
В Туле женщина солидного возраста за два дня уничтожила клумбу у магазина сувениров
Жизнь Тулы и области
В Туле женщина солидного возраста за два дня уничтожила клумбу у магазина сувениров
сегодня, в 12:00, 39 2768 8

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Фестиваль «Школьное ГТО»: рекорд по числу участников и соревнования лучших из лучших
Фестиваль «Школьное ГТО»: рекорд по числу участников и соревнования лучших из лучших
В Ясногорске до 7 ноября закрыли железнодорожный переезд на Заводской
В Ясногорске до 7 ноября закрыли железнодорожный переезд на Заводской
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.