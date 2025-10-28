Туляк сжег автомобиль пенсионера за оскорбления его сожительницы

Фото УМВД по Тульской области.

В полицию Новомосковска обратился 77-летний житель Донского. Он рассказал, что вечером возле дома на проспекте Победы кто-то умышленно поджёг его личный автомобиль марки KIA Sorento.

Стоимость ущерба составила около 2,3 миллиона рублей.

В ходе розыска стражи правопорядка выяснили, что к поджогу причастен 45-летний местный житель. Мужчина объяснил своё поведение личной обидой: старик неоднократно оскорблял его подругу.

«Он пришёл к месту проживания потерпевшего, облил его машину легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг, с места преступления скрылся», — рассказали в региональном УМВД.

Возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.