Фестиваль «Школьное ГТО»: рекорд по числу участников и соревнования лучших из лучших

28 в МСК «Тулица» стартовал финальный этап регионального фестиваля «Школьное ГТО». Фестиваль направлен на повышение уровня физической подготовленности школьников, формирование у них мотивации к регулярным занятиям спортом и укрепление здоровья, поддерживая цели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ребята проверяют свои силы в силовых, скоростных испытаниях, гибкости, стрельбе из электронного оружия.

Отметим, что в этом году фестиваль проводится уже в четвёртый раз. И в этом году он побил рекорд по количеству участников, рассказал руководитель Регионального центра тестирования ГТО Олег Жилкин:

— В финальную часть, которая продлится два дня, вышли 40 сильнейших школ области. Сегодня соревнуются самые крупные и самые маленькие школы. Всего в финале 280 человек — лучшие из лучших. В этом году мы побили рекорд по количеству участников — 11 991 человек.

Школы соревновались в четырёх группах, разделенных по численности учеников: до 150, от 150 до 500, от 500 до 1000 и свыше 1000 человек. Составы сборных команд были регламентированы в соответствии со ступенями ГТО и включали от 4 до 10 участников.

Соревнования представляли собой шесть видов испытаний, включающих стрельбу из электронного оружия, силовые упражнения (сгибание/разгибание рук в упоре лежа и поднимание туловища за 1 минуту), наклон с гимнастической скамьи из положения стоя, бег на 30 метров и длинные беговые дистанции (1500 и 2000 метров). По итогам упорной борьбы были определены победители в каждой группе.

