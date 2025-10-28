  1. Моя Слобода
Фестиваль «Школьное ГТО»: рекорд по числу участников и соревнования лучших из лучших

Финальный этап регионального фестиваля стартовал в МСК «Тулица».

28 в МСК «Тулица» стартовал финальный этап регионального фестиваля «Школьное ГТО». Фестиваль направлен на повышение уровня физической подготовленности школьников, формирование у них мотивации к регулярным занятиям спортом и укрепление здоровья, поддерживая цели национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Ребята проверяют свои силы в силовых, скоростных испытаниях, гибкости, стрельбе из электронного оружия.

бег2.jpg

Отметим, что в этом году фестиваль проводится уже в четвёртый раз. И в этом году он побил рекорд по количеству участников, рассказал руководитель Регионального центра тестирования ГТО Олег Жилкин:

— В финальную часть, которая продлится два дня, вышли 40 сильнейших школ области. Сегодня соревнуются самые крупные и самые маленькие школы. Всего в финале 280 человек — лучшие из лучших. В этом году мы побили рекорд по количеству участников — 11 991 человек. 

жилкин.jpg

Школы соревновались в четырёх группах, разделенных по численности учеников: до 150, от 150 до 500, от 500 до 1000 и свыше 1000 человек. Составы сборных команд были регламентированы в соответствии со ступенями ГТО и включали от 4 до 10 участников.

бег.jpg

Соревнования представляли собой шесть видов испытаний, включающих стрельбу из электронного оружия, силовые упражнения (сгибание/разгибание рук в упоре лежа и поднимание туловища за 1 минуту), наклон с гимнастической скамьи из положения стоя, бег на 30 метров и длинные беговые дистанции (1500 и 2000 метров). По итогам упорной борьбы были определены победители в каждой группе.

Фестиваль направлен на повышение уровня физической подготовленности школьников, формирование у них мотивации к регулярным занятиям спортом и укрепление здоровья.

кубки.jpg

Напомним, каждый житель Тульской области может вступить в ряды участников движения ГТО, для этого нужно обратиться в региональный Центр тестирования:

  • +7 (4872) 33-81-68,
  • +7 (4872) 58-44-77.

сегодня, в 16:43
Тулячка отказалась от опеки над школьницей, а та в отместку обвинила её родных сыновей в изнасиловании
Тулячка отказалась от опеки над школьницей, а та в отместку обвинила её родных сыновей в изнасиловании
Туляк сжег автомобиль пенсионера за оскорбления его сожительницы
Туляк сжег автомобиль пенсионера за оскорбления его сожительницы
