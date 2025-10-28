В Ясногорске до 7 ноября закрыли железнодорожный переезд на Заводской

Фото Алексея Пирязева.

В Ясногорске закрыли движение через железнодорожный переезд на улице Заводской. Ограничение действует до 7 ноября из-за ремонтно-путевых работ.

Как сообщает администрация, работы будут проводиться в ночное время с 20.00 до 8.00.