В Ясногорске до 7 ноября закрыли железнодорожный переезд на Заводской
Фото Алексея Пирязева.

В Ясногорске до 7 ноября закрыли железнодорожный переезд на Заводской

На участке планируется ремонт.

В Ясногорске закрыли движение через железнодорожный переезд на улице Заводской. Ограничение действует до 7 ноября из-за ремонтно-путевых работ. 

Как сообщает администрация, работы будут проводиться в ночное время с 20.00 до 8.00. 

Водителям предлагают альтернативные пути объезда. На время ограничений возможен объезд через железнодорожный переезд на улице Привокзальной. 
 

Фотограф:
сегодня, в 16:21 +1
Место
Ясногорск
Прочее
ремонт жд переездаперекрытие
