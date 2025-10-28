  1. Моя Слобода
«Нет препятствий для героев!»: в Туле курьезная ситуация с курьером и шлагбаумом попала на видео

Куда так спешил доставщик – неизвестно, но очень интересно.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на ул. Кауля в Туле. На записи видно, как курьер на электроскутере буквально летел по двору, с размаху наткнулся на шлагбаум и, почти не сбавив скорость, помчался дальше…

«У него ноги висят подозрительно, не на подножках как-то… Тула, ул. Кауля, 7, корпус 4», — написал автор кадров.

 

