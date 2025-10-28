Менеджер «Золотого города» приютила на территории экокурорта 13 нелегалов: суд огласил приговор

Фото из архива Myslo.

Женщина получила три года условно с испытательным сроком два года.

В Веневском районе суд вынес приговор 58-летнему генеральному менеджеру АО «Золотой Город».

Напомним, с сентября 2024 года по январь 2025 года женщина обеспечила условия для незаконного пребывания 13 иностранцев на территории экокурорта.

Нелегалы жили на территории «Золотого города» — обвиняемая предоставила им бесплатное питание и платила зарплату. Ни у кого из граждан Узбекистана не было патентов трудовой деятельности.

Приговором суда подсудимую признали виновной. Женщина приговорена к трём годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года. Домашний арест заменён на подписку о невыезде до вступления приговора суда в законную силу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.