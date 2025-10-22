  1. Моя Слобода
СК начал проверку по факту травли школьницы-инвалида в Веневе
Скрин из видео.

СК начал проверку по факту травли школьницы-инвалида в Веневе

Будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за воспитание подростков.

СУ СК по Тульской области организовал процессуальную проверку по факту инцидента со школьницами в Веневе. 

Напомним, все произошло в школе № 1. Группа подростков публично унижала девочку-инвалида, загнав её в угол, грубо отталкивая и фиксируя происходящее на камеру. Видео в тг-канале Myslo.

Глава регионального СК Владимир Усов поручил дать оценку действиям должностных лиц, ответственных на воспитание несовершеннолетних и контроль за их действиями.

«Следователем следственного отдела по городу Новомосковску проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве. 

Уполномоченный по правам ребёнка Наталия Зыкова сообщила, что ситуация с издевательствами в веневской школе разрешена, подтверждения регулярного буллинга нет. По ее словам, девочки уже помирились. 

сегодня, в 15:17 0
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила экономический рост Тульской области
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила экономический рост Тульской области
Тульская область присоединится к Ночи искусств
Тульская область присоединится к Ночи искусств
