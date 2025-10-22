  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область присоединится к Ночи искусств - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская область присоединится к Ночи искусств
Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

Тульская область присоединится к Ночи искусств

Девиз акции в этом году: «В единстве культур – сила народа».

3 ноября в Тульской области пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «В единстве культур — сила народа».

Ремесленный двор «Добродей» опубликовал программу акции. Так, квест «Этно-код» пригласит в увлекательное путешествие в поисках предметов, символизирующих традиции разных народов и национальностей, проживающих в нашей стране. 

Гости ремесленного двора совершат путешествие во времени и окунутся в прошлое, прогулявшись по Резной улице. Они смогут полюбоваться уникальными арт-объектами и сделать атмосферные фото.

В творческом пространстве «РемесЛофт» будет работать выставка фотопроекта «Свое к лицу».

В Тульской кузне на выставке «Металлическая улица» голосовой помощник расскажет удивительные истории самых узнаваемых домов Тулы, в декорировании которых использовался кованый декор.

В Потешной слободе можно будет поиграть в деревянные игры.

Для детей и взрослых пройдут мастер-классы:

  • «Чеканка монеты»,
  • «Мир животных»,
  • «Пирография»,
  • «Фигура расписная»,
  • «Роспись сумки-шопера»,
  • «Текстильная кукла»,
  • «Дамские штучки»,
  • «Именная ложка».

Все желающие смогут согреться чаем из самовара. Ремесленный двор «Добродей» ждет гостей с 17.00 до 21.00. 0+

Справки по телефону: +7 (4872) 35-25-00.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
22 октября, в 15:01 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Ночь искусствДобродей
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 24 октября: ветрено и до +12 градусов
сегодня, в 07:00, 168 1572 5
В небе над Тульской областью сбили 11 беспилотников
Жизнь Тулы и области
В небе над Тульской областью сбили 11 беспилотников
сегодня, в 09:11, 25 2631 2
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
Жизнь Тулы и области
Полицейский нашёл и вывел из леса семью с ребёнком, заблудившихся в Киреевском районе
сегодня, в 12:56, 18 988 4
В августе туляки потратили почти 900 млн рублей на платные медуслуги
Жизнь Тулы и области
В августе туляки потратили почти 900 млн рублей на платные медуслуги
сегодня, в 12:32, 16 520 -4

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
СК начал проверку по факту травли школьницы-инвалида в Веневе
СК начал проверку по факту травли школьницы-инвалида в Веневе
В московском метро 25-летнему туляку оторвало голову
В московском метро 25-летнему туляку оторвало голову
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.