Тульская область присоединится к Ночи искусств

3 ноября в Тульской области пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «В единстве культур — сила народа».
Ремесленный двор «Добродей» опубликовал программу акции. Так, квест «Этно-код» пригласит в увлекательное путешествие в поисках предметов, символизирующих традиции разных народов и национальностей, проживающих в нашей стране.
Гости ремесленного двора совершат путешествие во времени и окунутся в прошлое, прогулявшись по Резной улице. Они смогут полюбоваться уникальными арт-объектами и сделать атмосферные фото.
В творческом пространстве «РемесЛофт» будет работать выставка фотопроекта «Свое к лицу».
В Тульской кузне на выставке «Металлическая улица» голосовой помощник расскажет удивительные истории самых узнаваемых домов Тулы, в декорировании которых использовался кованый декор.
В Потешной слободе можно будет поиграть в деревянные игры.
Для детей и взрослых пройдут мастер-классы:
- «Чеканка монеты»,
- «Мир животных»,
- «Пирография»,
- «Фигура расписная»,
- «Роспись сумки-шопера»,
- «Текстильная кукла»,
- «Дамские штучки»,
- «Именная ложка».
Все желающие смогут согреться чаем из самовара. Ремесленный двор «Добродей» ждет гостей с 17.00 до 21.00. 0+
Справки по телефону: +7 (4872) 35-25-00.