Тульская область присоединится к Ночи искусств

Фото медиацентра Объединения центров развития культуры Тульской области.

Девиз акции в этом году: «В единстве культур – сила народа».

3 ноября в Тульской области пройдет Всероссийская акция «Ночь искусств». В этом году ее мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «В единстве культур — сила народа».

Ремесленный двор «Добродей» опубликовал программу акции. Так, квест «Этно-код» пригласит в увлекательное путешествие в поисках предметов, символизирующих традиции разных народов и национальностей, проживающих в нашей стране.

Гости ремесленного двора совершат путешествие во времени и окунутся в прошлое, прогулявшись по Резной улице. Они смогут полюбоваться уникальными арт-объектами и сделать атмосферные фото.

В творческом пространстве «РемесЛофт» будет работать выставка фотопроекта «Свое к лицу».

В Тульской кузне на выставке «Металлическая улица» голосовой помощник расскажет удивительные истории самых узнаваемых домов Тулы, в декорировании которых использовался кованый декор.

В Потешной слободе можно будет поиграть в деревянные игры.

Для детей и взрослых пройдут мастер-классы:

«Чеканка монеты»,

«Мир животных»,

«Пирография»,

«Фигура расписная»,

«Роспись сумки-шопера»,

«Текстильная кукла»,

«Дамские штучки»,

«Именная ложка».

Все желающие смогут согреться чаем из самовара. Ремесленный двор «Добродей» ждет гостей с 17.00 до 21.00. 0+

Справки по телефону: +7 (4872) 35-25-00.