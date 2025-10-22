  1. Моя Слобода
Председатель Совфеда Валентина Матвиенко отметила экономический рост Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

22 октября в Москве председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с руководством Тульской области.

Спикер СФ обсудила с губернатором Дмитрием Миляевым и председателем областной Думы Андреем Дубровским перспективы социально-экономического развития региона. 

Во встрече приняли участие и сенаторы от региона — член комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Николай Воробьев и член комитета по экономической политике Михаил Борщев.

По словам Валентины Матвиенко, проведение Дней Тульской области в Совете Федерации дает возможность рассказать о достижениях региона, поделиться опытом, а также обозначить проблемные вопросы и обратиться за федеральной поддержкой. 

— Прошло пять расширенных заседаний Комитетов СФ. Состоялся содержательный диалог с сенаторами, — сказала Валентина Матвиенко. 

Глава верхней палаты парламента напомнила о подготовке постановления Совета Федерации по итогам Дней субъекта, в котором будут отражены необходимые региону меры поддержки.

Спикер СФ отметила рост объема валового регионального продукта, увеличение индекса промышленной продукции.

— Уровень доверия жителей к губернатору и региональному парламенту высокий. Люди ценят, что делается, — сказала Валентина Матвиенко. Среди проблемных тем она отметила демографическую ситуацию и изношенность сетей ЖКХ. 

Дмитрий Миляев поблагодарил Валентину Матвиенко за встречу и поддержку мероприятий, проводимых в рамках Дней Тульской области в Совете Федерации.

Губернатор отметил плодотворную работу в рамках профильных комитетов. 

— В течение двух дней мы плотно поработали и представили наш потенциал, те возможности, которыми сегодня располагает тульский регион, поделились с коллегами планами на будущее, — сказал Дмитрий Миляев.

Глава региона отметил, что, несмотря на все сложности, экономика Тульской области остается стабильной. Регион занимает второе место в стране по доле промышленности в валовом региональном продукте (ВРП). Преимущественные отрасли — это машиностроение, химия, металлургия, пищевая промышленность. Кроме того, Дмитрий Миляев подчеркнул, что на сегодняшний день в регионе сложился достаточно серьёзный производственный кластер и по изготовлению оборудования для нефтегазовой отрасли. 

— Это импортозамещающее направление и направление, которое способствует решению задач по достижению технологического суверенитета, — подчеркнул губернатор.

Валентина Матвиенко отметила важность развития в регионе не только оборонной промышленности, но и других отраслей.

Также Дмитрий Миляев и Валентина Матвиенко посетили стенд Тульской области, где были представлены экспозиции, демонстрирующие потенциал и достижения региона.

Важное место на стенде заняла экспозиция с фотографиями и картинами участников СВО. На нем представлены мольберты с фотографиями ветеранов СВО, вернувшихся к мирной жизни и освоивших новое направление деятельности в рамках проекта «Герой 71».

Также Валентина Матвиенко ознакомилась с картинами ветерана СВО Владислава Панова, сейчас он учится в колледже искусств им. А. С. Даргомыжского.

Председатель Совета Федерации также пообщалась с бойцами СВО, поинтересовалась у них о мерах поддержки и вопросах протезирования. По ее словам, Тульская область находится в лидерах по социальной реабилитации и трудоустройству участников СВО.

Важная часть экспозиции была посвящена грядущему 200-летию со дня рождения писателя Льва Толстого размещена информация о его усадьбе в Ясной Поляне, а также о разрабатываемом 18-ти километровом веломаршруте «Лев Толстой», который протянется от Тульского кремля до музея-усадьбы «Ясная Поляна». В зоне расположен открытый книжный стеллаж с книгами Л. Н. Толстого с возможностью для сенаторов взять книгу себе.

Еще одна — грядущему 880-летию города Тулы в 2026 году и 50-летию присвоения звания «города-героя». На нем представлены копии Звезды «города-героя» и Ордена Ленина.

Часть «Куликово Поле — 650 лет» посвящена предстоящему в 2030 году юбилею Куликовской битвы. Он содержит информацию о создании музейно-туристического кластера, который объединит семь районов, исторически и географически связанных с первым ратным полем России.

На экспозиции «Территория семейной счастья» Валентина Матвиенко узнала о региональных мерах поддержки многодетных семей и молодых родителей, о региональной программе «Активное долголетие».

Часть «Спорт в Тульской области» содержит информацию об условиях, созданных в регионе в сфере профессионального и адаптивного спорта.

На экспозиции, посвященной продукции агропромышленного комплекса (АПК) в Тульской области, Валентина Матвиенко узнала о развитии комплекса, основной продукции и приоритетных отраслях АПК.

Еще одна часть стенда посвящена важной предстоящей дате — 100-летию города Новомосковска — крупного промышленного и культурного центра Тульской области. Председателю Совета Федерации рассказали о ключевых показателях и достижениях города.

Также на стенде были представлены макеты образцов вооружения, которые производят оборонно-промышленные предприятия Тульской области.

сегодня, в 15:40 −4
