На Пролетарской перевернулась бетономешалка

На пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской в Туле перевернулась бетономешалка. Движение затруднено по всем прилегающим улицам.
На месте работает ГАИ. Момент ДТП попал на камеру регистратора:
ДТП произошло утром 22 октября.
