На Пролетарской перевернулась бетономешалка

ДТП произошло утром 22 октября.

На пересечении улиц Карла Маркса и Пролетарской в Туле перевернулась бетономешалка. Движение затруднено по всем прилегающим улицам.

333333.PNG

На месте работает ГАИ. Момент ДТП попал на камеру регистратора:

 

сегодня, в 08:51 +1
