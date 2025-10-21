  1. Моя Слобода
Житель Ефремова вынес из супермаркета «продуктовую корзину» на 7000 рублей

Житель Ефремова вынес из супермаркета «продуктовую корзину» на 7000 рублей

Полицейские оперативно задержали воришку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В дежурную часть МО МВД России «Ефремовский» обратилась директор супермаркета, расположенного на ул. Свердлова. Женщина рассказала, что из торгового зала были украдены продукты и сладости на сумму около 7000 рублей.

При проведении комплекса оперативных мероприятий и при просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейскими был установлен безработный 28-летний местный житель.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что ранее мужчина не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража».

сегодня, в 09:10
