  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Новости по тегу: нпо - страница 3 - MySlo.ru
  4. Новости по тегу: нпо - страница 3 - MySlo.ru
  5. Новости по тегу: нпо - страница 3 - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские полицейские за выходные задержали двоих угонщиков
Фото Артёма Жильцова.

Тульские полицейские за выходные задержали двоих угонщиков

Одно преступление было совершено в Чернском районе, другое – в Белеве.

Ночью 18 октября в дежурную часть отдела полиции «Чернский» обратился 20-летний житель села Большое Скуратово. Он сообщил об угоне принадлежащей ему «девятки» 1991 года выпуска.

Полицейские оперативно установили и задержали угонщика — им оказался 20-летний житель д. Долматово. Мужчина дал признательные показания.

Похожий случай произошёл в воскресенье в Белёве. 21-летний парень рассказал, что от дома № 62 по ул. Рабочей был угнан автомобиль ВАЗ-21099. Позже машина была найдена в д. Берёзово. За угон был задержан 18-летний житель райцентра.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что по обоим эпизодам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 08:00 0
Другие статьи по темам
Событие
полицияугонпреступлениеугнали машинуУМВД России по Тульской области
Место
Тульская область
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
сегодня, в 07:00, 53 527 3
Где в Туле не будет электричества 21 октября
Жизнь Тулы и области
Где в Туле не будет электричества 21 октября
вчера, в 22:00, 22 1296 2
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
Жизнь Тулы и области
Советник губернатора Тульской области стал новым учредителем медиахолдинга «Слобода»
вчера, в 16:17, 103 2778 0
В сквере Славянский бульвар появятся кот Леопольд и чебурашка с апельсинами
Жизнь Тулы и области
В сквере Славянский бульвар появятся кот Леопольд и чебурашка с апельсинами
вчера, в 17:46, 20 1128 5

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В России появится перечень лекарств, запрещённых для водителей
В России появится перечень лекарств, запрещённых для водителей
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
Погода в Туле 21 октября: дожди, ветер и до +9
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.