Тульские полицейские за выходные задержали двоих угонщиков

Фото Артёма Жильцова.

Одно преступление было совершено в Чернском районе, другое – в Белеве.

Ночью 18 октября в дежурную часть отдела полиции «Чернский» обратился 20-летний житель села Большое Скуратово. Он сообщил об угоне принадлежащей ему «девятки» 1991 года выпуска.

Полицейские оперативно установили и задержали угонщика — им оказался 20-летний житель д. Долматово. Мужчина дал признательные показания.

Похожий случай произошёл в воскресенье в Белёве. 21-летний парень рассказал, что от дома № 62 по ул. Рабочей был угнан автомобиль ВАЗ-21099. Позже машина была найдена в д. Берёзово. За угон был задержан 18-летний житель райцентра.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что по обоим эпизодам проводятся проверки, по результатам которых будут приняты решения о возбуждении уголовных дел.