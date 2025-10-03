  1. Моя Слобода
В Донском отчим задушил пасынка, а тело сжёг

Мужчина 12 лет числился пропавшим без вести.

Следственный отдел по городу Донскому СУ СК России по Тульской области завершил расследование уголовного дела, возбужденного в 2013 году по факту безвестного исчезновения 22-летнего местного жителя.

photo_2025-10-03_11-35-51.jpg

С заявлением об исчезновении молодого человека в правоохранительные органы в начале 2013 года обратились его родственники. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Однако, несмотря на проведенный в то время комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, установить обстоятельства исчезновения местного жителя достоверно не удалось.

В ходе работы по раскрытию уголовных дел, совершенных в условиях неочевидности, в том числе в прошлые годы, следователями регионального управления совместно с сотрудниками уголовного розыска были тщательно изучены имеющиеся материалы, установлены и допрошены свидетели, а также назначен ряд не производимых на тот момент судебных экспертиз. По результатам собранных доказательств удалось достоверно установить причастность местного жителя к исчезновению мужчины.

По факту исчезновения потерпевшего было возбуждено уголовное дело, которое позже приостановили. А в 2019 году суд удовлетворил иск матери потерпевшего о признании её сына умершим. 

Оказалось, что в январе 2013 года между 22-летним Святославом Х. и его отчимом возник конфликт на почве раздела имущества. Молодой человек планировал продать квартиру, в которой жил он, его мать, сестра и отчим. 

В ходе драки мужчина сдавил своими руками шею пасынка и задушил его. Потом он сжег тело молодого человека и избавился от останков.

Подозреваемому предъявлено обвинение, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

3 октября, в 11:26 −4
