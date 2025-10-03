  1. Моя Слобода
  В Куркино чиновники заключили контракт на уже выполненные работы и прикарманили 900 тысяч рублей
В Куркино чиновники заключили контракт на уже выполненные работы и прикарманили 900 тысяч рублей

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество».

С 27 мая 2024 года по 22 апреля 2025 года должностные лица заключили контракт с ИП на нанесение дорожной и пешеходной разметок в Куркино. Зная о гарантийных обязательствах, чиновники заключили с этим же ИП еще несколько контрактов на аналогичные работы. 

Имея доступ к счету предпринимателя, они обналичили и забрали деньги, поступившие на его счет в рамках новых контрактов. Сумма ущерба составила 900 000 рублей. 

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 

сегодня, в 12:38
