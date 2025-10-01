В Щёкине Mazda въехала в киоск с шаурмой

Вечером 1 октября в Щекине, в районе ул. Пирогова, водитель автомобиля Mazda, уходя от столкновения с поворачивающей налево встречной легковушкой, врезался в киоск с шаурмой.
По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.
