Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября

Где в Туле отключат электроэнергию 2 октября

Публикуем список от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов плановые отключения электричества пройдут по следующим адресам:

  • ул. Металлургов, 44, 38, 34, 42, 32, 38-а, 46, 48, 36, 30, 36-а, 40, 42-а, 30-а,
  • ул. Кутузова, 110-б,
  • ул. М. Горького, 20, 27-а, 31-а, 33, 33-а, 33-в, 33-д,
  • ул. Заварная, 107б,
  • пос. Октябрьский: 6-й пр-д, 19-40, 35-а,
  • 3-й Речной пр-д, 1-10,
  • 4-й Речной пр-д, 1-10,
  • 11-й пр-д, 24-42 (чётн.), 21-37 (нечётн.), 37-в,
  • 12-й пр-д, 10-19, 14-а, 15-а, 35-а,
  • ул. Речная, 11-16,
  • 9-й пр-д, 20-32 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 19-г, 19-в, 21-б, 21-в, 33-а, 
  • 10-й пр-д, 22-38 (чётн.), 23-39 (нечётн.), 35-а.

