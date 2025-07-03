  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Житель Дубенского района задолжал более миллиона рублей по алиментам - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Житель Дубенского района задолжал более миллиона рублей по алиментам
Фото Freepik.

Житель Дубенского района задолжал более миллиона рублей по алиментам

Возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Дубенского района провела проверку по обращению местной жительницы о невыплате отцом средств на содержание ее ребенка.

Алименты 30-летний мужчина должен был отчислять с 2021 года по решению суда. Отца обязали отдавать ребенку четверть дохода. Однако мужчина предпочел не платить.

Таким образом, с апреля по март 2025 года образовалась задолженность в размере 286 тысяч рублей. Общая сумма за все время превысила 1 миллион рублей.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:53 0
Другие статьи по темам
Событие
Донскойалиментыпрокуратура

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Прокуратура запросила для Дубовенко 6 лет исправительной колонии
Прокуратура запросила для Дубовенко 6 лет исправительной колонии
Суд арестовал подмосковную квартиру Дубовенко стоимостью 6 миллионов рублей
Суд арестовал подмосковную квартиру Дубовенко стоимостью 6 миллионов рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.