Житель Дубенского района задолжал более миллиона рублей по алиментам

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Прокуратура Дубенского района провела проверку по обращению местной жительницы о невыплате отцом средств на содержание ее ребенка.

Алименты 30-летний мужчина должен был отчислять с 2021 года по решению суда. Отца обязали отдавать ребенку четверть дохода. Однако мужчина предпочел не платить.

Таким образом, с апреля по март 2025 года образовалась задолженность в размере 286 тысяч рублей. Общая сумма за все время превысила 1 миллион рублей.

Ранее мужчина привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ.