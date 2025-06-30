  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Под Щекино бродячие собаки напали на семилетнюю девочку - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Под Щекино бродячие собаки напали на семилетнюю девочку
Фото Freepik.

Под Щекино бродячие собаки напали на семилетнюю девочку

Прокуратура начала проверку.

Сегодня, 30 июня, в социальных сетях появились сообщения о том, что в поселке Огаревка Щекинского района ребенка покусали две бродячие собаки. Прокуратура начала проверку по факту публикаций, выяснилось, что животные напали на семилетнюю девочку.

Инцидент произошел в субботу, 28 июня, ребенку в итоге понадобилась медицинская помощь, сообщает надзорное ведомство.

DeWatermark.ai_1751284776615.jpegDeWatermark.ai_1751284826417.jpeg

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям уполномоченных органов и организаций, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 15:06 +1
Другие статьи по темам
Событие
ЩекиноОгаревкасобакинападениепрокуратура

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Министр Рыбкина покидает Тульскую область
Министр Рыбкина покидает Тульскую область
Депутаты Тульской городской Думы поздравили выпускников
Депутаты Тульской городской Думы поздравили выпускников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.