Под Щекино бродячие собаки напали на семилетнюю девочку

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Сегодня, 30 июня, в социальных сетях появились сообщения о том, что в поселке Огаревка Щекинского района ребенка покусали две бродячие собаки. Прокуратура начала проверку по факту публикаций, выяснилось, что животные напали на семилетнюю девочку.

Инцидент произошел в субботу, 28 июня, ребенку в итоге понадобилась медицинская помощь, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям уполномоченных органов и организаций, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.