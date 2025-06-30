Депутаты Тульской городской Думы поздравили выпускников

Первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых вручению аттестатов в Центрах образования № 26 и 14. Депутат поздравил выпускников с важным жизненным этапом — окончанием школы и началом нового пути, полного возможностей и ответственных решений. Евгений Смолянинов обратился к молодым тулякам с напутственными словами: — Дорогие выпускники! Сегодня для вас наступает момент, когда школьная глава остаётся позади, а впереди — целый мир открытий и свершений. Верьте в себя и смело идите к своим целям. Пусть ваш знания, энергия и таланты станут основой ваших будущих успехов! Депутат подчеркнул, что в Туле создаются все условия для профессиональной реализации молодежи, чтобы каждый мог внести свой вклад в развитие родного края. Торжественное вручение аттестатов стало для выпускников ярким стартом во взрослую жизнь.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова посетила торжественные церемонии вручения аттестатов в Центрах образования № 19, 37 и 39.

Дарья Владимировна поздравила выпускников, вручила памятные подарки отличникам, получившим медали «За особые успехи в учении», а также выразила благодарность классным руководителям за их труд.

Обращаясь к молодым людям, депутат пожелала им успешного поступления в выбранные вузы, уверенности в своих силах и удачи во всех начинаниях.

­– Ваши знания, упорство и поддержка близких помогут достичь любых высот. Пусть все складывается наилучшим образом! — сказала Дарья Герасимова.

Этот праздник стал для выпускников не только завершением школьного пути, но и стартом во взрослую жизнь, полную возможностей.

Депутаты Тульской городской Думы Надежда Козьякова, Елена Симонова, Сергей Кожевников, Олеся Филина, Артем Селиверстов и другие также поздравили выпускников с праздником.

В лицее № 2 имени Б. А. Слободскова прошла торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам.

В этом году школу окончили 219 выпускников, из которых 90 были удостоены золотых и серебряных медалей за выдающиеся достижения в учебе.

Четверо учеников продемонстрировали исключительные знания, набрав максимальные 200 баллов на Едином государственном экзамене по таким предметам, как физика, информатика, химия и английский язык.

Среди выпускников также много победителей и призёров Всероссийских олимпиад и профильных соревнований.

К ребятам обратился директор лицея, депутат Тульской городской Думы Константин Гончаров.

— Будьте верны своему сердцу, смелыми в мечтах, амбициозными в целях и целеустремлёнными в действиях. Пусть ваша дорога будет светлой, счастливой и успешной! — подчеркнул Константин Геннадьевич.

По словам депутата, перед выпускниками открыты все дороги. Правительство Тульской области под руководством губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева и органы местного самоуправления создают все необходимые условия, чтобы молодые люди имели больше возможностей учиться и работать на территории нашего региона.

Константин Гончаров также поздравил с выпуском и вручением аттестатов обучающихся Центра образования № 2 имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева и Центра образования № 31 имени Героя Романа Петровича Стащенко.

Депутат поблагодарил педагогов за их труд, терпение и преданность своему делу, родителей — за помощь и поддержку своих детей.