  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Депутаты Тульской городской Думы поздравили выпускников - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Депутаты Тульской городской Думы поздравили выпускников

Депутаты Тульской городской Думы поздравили выпускников

В минувшие выходные в Туле в школах прошли выпускные вечера.

В субботу, 28 июня, первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева посетила выпускные вечера, которые прошли в двух учебных корпусах Центра образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова. От имени главы города Тула Алексея Алоисовича Эрка и депутатов Тульской городской Думы Анастасия Дементьева поздравила выпускников с окончанием школы, пожелала успехов в выборе профессионального пути и самореализации.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (52).jpg

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (53).jpg

Слова признательности и уважения Анастасия Олеговна адресовала педагогам и родителям:

— Благодаря вашему самоотверженному труду, помощи и поддержке ребята смогли успешно подготовиться к экзаменам, достойно их сдать и открыть для себя новые возможности для дальнейшего роста. От всей души желаю, чтобы они стали профессионалами в различным областях и внесли весомый вклад в развитие родного края.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (51).jpg

Анастасия Дементьева вручила педагогам и отличившимся ученикам благодарственные письма Тульской городской Думы.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (50).jpg

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (49).jpg

В этот же день Анастасия Дементьева посетила выпускной вечер Центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова, который прошел в Доме Дворянского собрания. Депутат поздравила выпускников с окончанием школы и успешной сдачей экзаменов. Пожелала ребятам с теплотой вспоминать школьные годы, успехов в жизни, не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед.
 
Искренние слова благодарности Анастасия Олеговна адресовала педагогам и родителям за их неоценимый труд в воспитании старшеклассников за то, что вложили в ребят все самое ценное, помогли подготовиться к сдаче экзаменов и определить дальнейший путь.
 
Анастасия Дементьева вручила педагогам и отличившимся ученикам благодарственные письма Тульской городской Думы.
 
Галерея
показать все фотографии
Первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых вручению аттестатов в Центрах образования № 26 и 14.
 

Депутат поздравил выпускников с важным жизненным этапом — окончанием школы и началом нового пути, полного возможностей и ответственных решений. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (79).jpg

Евгений Смолянинов обратился к молодым тулякам с напутственными словами: 

— Дорогие выпускники! Сегодня для вас наступает момент, когда школьная глава остаётся позади, а впереди — целый мир открытий и свершений. Верьте в себя и смело идите к своим целям. Пусть ваш знания, энергия и таланты станут основой ваших будущих успехов!

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (81).jpg

Депутат подчеркнул, что в Туле создаются все условия для профессиональной реализации молодежи, чтобы каждый мог внести свой вклад в развитие родного края. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (80).jpg

Торжественное вручение аттестатов стало для выпускников ярким стартом во взрослую жизнь.

Заместитель председателя Тульской городской Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Дарья Герасимова посетила торжественные церемонии вручения аттестатов в Центрах образования № 19, 37 и 39.
 

Дарья Владимировна поздравила выпускников, вручила памятные подарки отличникам, получившим медали «За особые успехи в учении», а также выразила благодарность классным руководителям за их труд.

Обращаясь к молодым людям, депутат пожелала им успешного поступления в выбранные вузы, уверенности в своих силах и удачи во всех начинаниях.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (54).jpg

­– Ваши знания, упорство и поддержка близких помогут достичь любых высот. Пусть все складывается наилучшим образом! — сказала Дарья Герасимова.

Этот праздник стал для выпускников не только завершением школьного пути, но и стартом во взрослую жизнь, полную возможностей.

Галерея
показать все фотографии
Депутаты Тульской городской Думы Надежда Козьякова, Елена Симонова, Сергей Кожевников, Олеся Филина, Артем Селиверстов и другие также поздравили выпускников с праздником.
 
В лицее № 2 имени Б. А. Слободскова прошла торжественная церемония вручения аттестатов о среднем общем образовании выпускникам.
 

В этом году школу окончили 219 выпускников, из которых 90 были удостоены золотых и серебряных медалей за выдающиеся достижения в учебе.

Четверо учеников продемонстрировали исключительные знания, набрав максимальные 200 баллов на Едином государственном экзамене по таким предметам, как физика, информатика, химия и английский язык.

Среди выпускников также много победителей и призёров Всероссийских олимпиад и профильных соревнований.

К ребятам обратился директор лицея, депутат Тульской городской Думы Константин Гончаров. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (67).jpg

— Будьте верны своему сердцу, смелыми в мечтах, амбициозными в целях и целеустремлёнными в действиях. Пусть ваша дорога будет светлой, счастливой и успешной! — подчеркнул Константин Геннадьевич. 

По словам депутата, перед выпускниками открыты все дороги. Правительство Тульской области под руководством губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева и органы местного самоуправления создают все необходимые условия, чтобы молодые люди имели больше возможностей учиться и работать на территории нашего региона.

Константин Гончаров также поздравил с выпуском и вручением аттестатов обучающихся Центра образования № 2 имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева и Центра образования № 31 имени Героя Романа Петровича Стащенко. 

Депутат поблагодарил педагогов за их труд, терпение и преданность своему делу, родителей — за помощь и поддержку своих детей. 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 15:06
Другие статьи по темам
Событие
выпускныепоздравление депутатов

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Под Щекино бродячие собаки напали на семилетнюю девочку
Под Щекино бродячие собаки напали на семилетнюю девочку
В «Золотом городе» на ребенка рухнула скульптура: дело скоро направят в суд
В «Золотом городе» на ребенка рухнула скульптура: дело скоро направят в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.