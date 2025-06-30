Депутаты Тульской городской Думы поздравили выпускников

В субботу, 28 июня, первый заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева посетила выпускные вечера, которые прошли в двух учебных корпусах Центра образования № 34 имени Героя Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова. От имени главы города Тула Алексея Алоисовича Эрка и депутатов Тульской городской Думы Анастасия Дементьева поздравила выпускников с окончанием школы, пожелала успехов в выборе профессионального пути и самореализации.
Слова признательности и уважения Анастасия Олеговна адресовала педагогам и родителям:
— Благодаря вашему самоотверженному труду, помощи и поддержке ребята смогли успешно подготовиться к экзаменам, достойно их сдать и открыть для себя новые возможности для дальнейшего роста. От всей души желаю, чтобы они стали профессионалами в различным областях и внесли весомый вклад в развитие родного края.
Анастасия Дементьева вручила педагогам и отличившимся ученикам благодарственные письма Тульской городской Думы.
Депутат поздравил выпускников с важным жизненным этапом — окончанием школы и началом нового пути, полного возможностей и ответственных решений.
Евгений Смолянинов обратился к молодым тулякам с напутственными словами:
— Дорогие выпускники! Сегодня для вас наступает момент, когда школьная глава остаётся позади, а впереди — целый мир открытий и свершений. Верьте в себя и смело идите к своим целям. Пусть ваш знания, энергия и таланты станут основой ваших будущих успехов!
Депутат подчеркнул, что в Туле создаются все условия для профессиональной реализации молодежи, чтобы каждый мог внести свой вклад в развитие родного края.
Торжественное вручение аттестатов стало для выпускников ярким стартом во взрослую жизнь.
Дарья Владимировна поздравила выпускников, вручила памятные подарки отличникам, получившим медали «За особые успехи в учении», а также выразила благодарность классным руководителям за их труд.
Обращаясь к молодым людям, депутат пожелала им успешного поступления в выбранные вузы, уверенности в своих силах и удачи во всех начинаниях.
– Ваши знания, упорство и поддержка близких помогут достичь любых высот. Пусть все складывается наилучшим образом! — сказала Дарья Герасимова.
Этот праздник стал для выпускников не только завершением школьного пути, но и стартом во взрослую жизнь, полную возможностей.
В этом году школу окончили 219 выпускников, из которых 90 были удостоены золотых и серебряных медалей за выдающиеся достижения в учебе.
Четверо учеников продемонстрировали исключительные знания, набрав максимальные 200 баллов на Едином государственном экзамене по таким предметам, как физика, информатика, химия и английский язык.
Среди выпускников также много победителей и призёров Всероссийских олимпиад и профильных соревнований.
К ребятам обратился директор лицея, депутат Тульской городской Думы Константин Гончаров.
— Будьте верны своему сердцу, смелыми в мечтах, амбициозными в целях и целеустремлёнными в действиях. Пусть ваша дорога будет светлой, счастливой и успешной! — подчеркнул Константин Геннадьевич.
По словам депутата, перед выпускниками открыты все дороги. Правительство Тульской области под руководством губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева и органы местного самоуправления создают все необходимые условия, чтобы молодые люди имели больше возможностей учиться и работать на территории нашего региона.
Константин Гончаров также поздравил с выпуском и вручением аттестатов обучающихся Центра образования № 2 имени Героя Советского Союза Олега Петровича Матвеева и Центра образования № 31 имени Героя Романа Петровича Стащенко.
Депутат поблагодарил педагогов за их труд, терпение и преданность своему делу, родителей — за помощь и поддержку своих детей.