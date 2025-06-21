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В Тульской области за сутки произошло пять пожаров: есть два пострадавших

В Тульской области за сутки произошло пять пожаров: есть два пострадавших

Делимся сводкой происшествий от МЧС.

20 июня в регионе было потушено пять техногенных пожаров: 

В СНТ «Лесная поляна» в деревне Журавка в Туле загорелось неэксплуатируемое сооружение. Семь огнеборцев и три единицы техники от МЧС России ликвидировали горение на 40 кв.м. Пострадавших нет.

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В Дубне на улице Будённого произошел пожар в жилом доме. Горение было на 40 кв.м. На месте работали девять спасателей и три единицы техники от МЧС России. Пострадавших нет. 

В деревне Пушкино Алексинского района произошло возгорание на 20 кв.м. в неэксплуатируемом сооружении. Его тушили семь человек и три единицы техники. Пострадавших нет.

В деревне Нечаевские выселки Заокского района возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировали на 25 квадратах восемь огнеборцев и четыре единицы техники. Пострадавших нет.

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Два человека пострадали в пожаре на улице Монсеевка в микрорайоне Новогуровский в Донском. Там загорелось неэксплуатируемое сооружение. Огонь распространился на 6 кв.м. С ним боролись шесть огнеборцев и одна единица техники от МЧС России. Мужчины, личность которых устанавливается, с ожогами были доставлены в лечебное учреждение.

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