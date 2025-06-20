В Тульской области выберут лучшего мастера отделочных работ

Фото Алексея Пирязева.

Состязание состоит из теоретической и практической частей.

30 июня на базе Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий пройдет региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Мастер отделочных работ».

Состязание состоит из теоретической и практической частей. На практике участникам конкурса предстоит выполнить монтаж каркасно-обшивной конструкции, обойные работы и облицовку плиткой. Принять участие в конкурсе смогут работники со стажем не менее трех лет, имеющие профессиональную подготовку (переподготовку) по соответствующей специальности.

Экспертной комиссией будут оцениваться: качество выполненных работ, использование инновационных и современных технологий, скорость, эффективность, профессионализм и безопасность проведения работ.

— Такие конкурсы способствуют повышению профессионального уровня специалистов, стимулируют внедрение новых технологий и стандартов качества, создают мотивацию для совершенствования навыков, а также помогают выделить и признать лучших мастеров, что влияет на общий рост качества отделочных услуг в строительной отрасли и в целом реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — сообщил заместитель председателя правительства — министр строительства Тульской области Игорь Казенный.

Зампред отметил, что мастера отделочных работ очень востребованы в строительной сфере региона.

Победители регионального этапа получат ценные призы и пройдут на федеральный уровень конкурса, где смогут побороться за 1 миллион рублей.

В июне в Тульской области также пройдут региональные этапы конкурса «Лучший по профессии» по номинациям: «Зоотехник», «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем». Уже подведены результаты конкурса по номинациям «Оператор станка ЧПУ» и «Токарь».

Подробности о конкурсе в группе ВКонтакте.