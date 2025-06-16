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В Туле водитель «Оки» чуть не сбил мужчину на пешеходном переходе 

В Туле водитель «Оки» чуть не сбил мужчину на пешеходном переходе 

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читатель Myslo прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на пересечении улиц Каракозова и Степанова в Туле еще 9 мая. На записи видно, как водитель «Оки» самым наглым образом нарушил правила дорожного движения:

— Мало того, что он по встречной полосе объезжал машины, которые стояли на запрещающий сигнал светофора, так еще чуть и не угробил мужчину, который спокойно шел по пешеходному переходу. Таких лихачей надо наказывать по всей строгости! Номера нарушителя — К554КУ 71.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 962 272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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