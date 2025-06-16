«Уютный дом для маргиналов»: сантехник захватил подвал МКД в Пролетарском районе Тулы

Фото читателей Myslo.

В редакцию Myslo обратилась жительница дома № 35 на улице Бондаренко. Женщина пожаловалась на сотрудника управляющей компании, который терроризирует местных: занял подвал, захламляет подъезд и водит собутыльников в общедомовое помещение.

Сантехник живет на втором этаже шестого подъезда. По словам его соседки, ситуация с оккупацией подвала мужчиной тянется не меньше года. Сначала сотрудник УК превратил помещение в склад личных вещей, а некоторое время спустя стал выпивать там со знакомыми. Подвал стал проходным двором, двери туда часто были открыты после очередной попойки, следовательно, доступ внутрь имел кто угодно.

— Проходя мимо подъезда, увидели выходящую из подвала маргиналку с подбитым глазом, оставившую дверь открытой. В подвале стало больше хлама, видно, что кто-то еще спит, — написала жительница дома в редакцию Myslo, приложив фотографии.

После жалобы в УК около 6 месяцев назад ситуация стала лучше: дверь в подвал открытой больше не видели. Однако спокойствие продлилось недолго. С приходом тепла сантехник снова начал устраивать «званые вечера».

К слову, подвал в доме № 35 на улице Бондаренко не является официальным укрытием, они есть в домах № 33 и 37. Однако жильцы опасаются, что в случае опасности, когда счет идет на секунды, у них не будет возможности укрыться в собственном подвале «из-за того, что там спят местные алкоголики».