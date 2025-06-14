  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле на трассе засняли наглого мотоциклиста - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле на трассе засняли наглого мотоциклиста

В Туле на трассе засняли наглого мотоциклиста

Видео с нарушителем появилось в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое на 193 км автодороги М-2 «Крым» в Туле. На записи видно, как водитель мотоцикла нарушил правила дорожного движения.

«Мыза, за постом ДПС. Очень удивляет тот факт, что мотоциклисты требуют к себе на дороге пристального внимания. Приравнивая себя чуть ли не к транспортным средствам со спецсигналами, фактически требуя своими действиями чтобы их пропускали, смещались на обочину. А самим /все равно/ и на ПДД и на окружающих их участников дорожного движения», — возмутился автор кадров.
 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
Возле Щекино водитель BMW решил, что у него приоритет
Дежурная часть
Возле Щекино водитель BMW решил, что у него приоритет
вчера, в 20:00, 12 1215 -3
В Туле нарушитель на такси едва не сбил самокатчика-нарушителя
Дежурная часть
В Туле нарушитель на такси едва не сбил самокатчика-нарушителя
вчера, в 15:00, 19 1416 1
На окраине Тулы встретили очень спешащего автомобилиста
Дежурная часть
На окраине Тулы встретили очень спешащего автомобилиста
12 июня, в 20:30, 14 1398 1
На ул. Оборонной велосипедист ринулся под машины
Дежурная часть
На ул. Оборонной велосипедист ринулся под машины
12 июня, в 15:21, 19 1461 1

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:15 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляков предупредили о надвигающейся грозе
Туляков предупредили о надвигающейся грозе
На Куликовом поле состоялся фестиваль богатырской силы: фоторепортаж
На Куликовом поле состоялся фестиваль богатырской силы: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.