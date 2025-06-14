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На Куликовом поле состоялся фестиваль богатырской силы: фоторепортаж
фото: пресс-служба регионального правительства

На Куликовом поле состоялся фестиваль богатырской силы: фоторепортаж

Центральным событием фестиваля стал турнир тяжелоатлетов

13 июня в Музее Куликовской битвы в Моховом состоялся фестиваль «Богатырская сила на Куликовом поле».

Центральным событием фестиваля стал турнир тяжелоатлетов.  За право стать сильнейшим на первом ратном поле страны боролись спортсмены из Центрального и Приволжского федеральных округов, Донецкой Народной Республики. Спортсмены поднимали бревна, проходили эстафеты с пушками и деревянными колодцами, перебрасывали снаряды через пятиметровую планку. Мастера спорта провели для зрителей мастер-классы по силовым видам спорта и шоу сценического экстрима.

Концертную программу представили оркестр русских народных инструментов «Тула», мужской ансамбль «Куликово поле», фольклорный ансамбль «Услада» и солисты епифанской «Растряпухи». 

Гости фестиваля могли прокатиться на бричке или верхом на лошади, пострелять из лука. В «Епифанском подворье» рассказывали о купечестве на Руси, играли в старинные игры, соревновались в беге в мешках и перетягивании каната. Памятные сувениры можно было приобрести на ярмарке или изготовить самим на разнообразных мастер-классах.

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