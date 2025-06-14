Свалки у детского лагеря под Ефремовом привлекли внимание Быстрыкина

Пару дней назад мы писали про несанкционированные свалки в селе Вязово под Ефремовом. Проверку законодательства в области охраны природы провела Ефремовская межрайонная прокуратура.

Эта публикация привлекла внимание председателя СК России Александра Бастрыкина. Он поручил руководителю СУ СК России по Тульской области Владимиру Усову провести процессуальную проверку и представить доклад об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении проверки — о ее результатах.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.