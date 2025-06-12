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Кардиологи приглашают туляков на прогулку по набережной
Фото Дмитрия Дзюбина.

Кардиологи приглашают туляков на прогулку по набережной

Сбор 20 июня.

Регулярные пешие прогулки — одно из самых простых, доступных и эффективных средств для поддержания здоровья сердца и сосудов. Об этом напоминает минздрав Тульской области.

Главный врач областного кардиодиспансера Ирина Шестова и заведующая региональным центром по лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью Жанна Анненкова расскажут всем желающим о важности пеших прогулок для здоровья сердца, о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и о значимости ежегодной диспансеризации. Также врачи проведут небольшой комплекс физических упражнений.

Мероприятие состоится 20 июня на Казанской набережной в Туле. Сбор в 10.00 около памятника Самовару, возле башни Пятницких ворот Тульского кремля.

Кроме полезного проведения времени на свежем воздухе, врачам можно будет задать интересующие вопросы о сердце.

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