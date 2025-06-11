  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Под Ефремовом устранят несанкционированные свалки возле детского лагеря - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Под Ефремовом устранят несанкционированные свалки возле детского лагеря
Фото прокуратуры Тульской области.

Под Ефремовом устранят несанкционированные свалки возле детского лагеря

Возбуждено административное дело.

Рядом с детским оздоровительным лагерем «Ласточка» под селом Вязово Ефремовского района нашли несколько свалок бытового мусора и стройматериалов. Проверку законодательства в области охраны природы провела Ефремовская межрайонная прокуратура.

Надзорное ведомство установило, что свалки негативно влияют на санитарно-экологическую обстановку в регионе. Главе администрации Ефремова внесли представление для устранения выявленных нарушений. Ответственное должностное лицо привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 11:05 0
Другие статьи по темам
Событие
проверкаэкологияпрокуратура

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульской области за неделю клещи покусали 215 человек
В Тульской области за неделю клещи покусали 215 человек
Покупай на старте: ЖК «1-й Юго-Восточный» запускает продажи нового дома!
Покупай на старте: ЖК «1-й Юго-Восточный» запускает продажи нового дома!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.