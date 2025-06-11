Под Ефремовом устранят несанкционированные свалки возле детского лагеря

Фото прокуратуры Тульской области.

Рядом с детским оздоровительным лагерем «Ласточка» под селом Вязово Ефремовского района нашли несколько свалок бытового мусора и стройматериалов. Проверку законодательства в области охраны природы провела Ефремовская межрайонная прокуратура.

Надзорное ведомство установило, что свалки негативно влияют на санитарно-экологическую обстановку в регионе. Главе администрации Ефремова внесли представление для устранения выявленных нарушений. Ответственное должностное лицо привлекли к ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).