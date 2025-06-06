В Туле две сотрудницы Росреестра брали взятки от арбитражного управляющего

Фото СУ СК.

Следователи возбудили уголовное дело по материалам регионального ФСБ в отношении двух сотрудниц Росреестра. Женщин подозревают в получении взятки.

По версии следствия, сотрудницы службы получили деньги от арбитражного управляющего за непривлечение того к административной ответственности из-за неправомерных действий при банкротстве. Подозреваемые организовали целую схему по получению взяток на системной основе.

Женщин задержали при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ, доставили в отдел и допросили. Расследование продолжается.