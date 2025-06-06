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В Туле две сотрудницы Росреестра брали взятки от арбитражного управляющего
Фото СУ СК.

В Туле две сотрудницы Росреестра брали взятки от арбитражного управляющего

Возбуждено уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело по материалам регионального ФСБ в отношении двух сотрудниц Росреестра. Женщин подозревают в получении взятки.

По версии следствия, сотрудницы службы получили деньги от арбитражного управляющего за непривлечение того к административной ответственности из-за неправомерных действий при банкротстве. Подозреваемые организовали целую схему по получению взяток на системной основе.

Женщин задержали при оперативном сопровождении сотрудников ФСБ, доставили в отдел и допросили. Расследование продолжается.

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Автор:
сегодня, в 10:01 +3
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