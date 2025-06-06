Мать из Щекино осудили за неуплату алиментов ребенку

Фото из архива Myslo.

В среду, 4 июня, Щекинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в неуплате более 100 тысяч рублей алиментов.

Установлено, что мать умышленно не платила деньги своим детям в период с 11 августа по 31 декабря 2024 года. В результате общая сумма задолженности составила 128 380 рублей 24 копейки.

Дело рассматривалось в особом порядке, матери назначили наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.