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Мать из Щекино осудили за неуплату алиментов ребенку
Фото из архива Myslo.

Мать из Щекино осудили за неуплату алиментов ребенку

Дело рассматривали в особом порядке.

В среду, 4 июня, Щекинский межрайонный суд рассмотрел уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в неуплате более 100 тысяч рублей алиментов.

Установлено, что мать умышленно не платила деньги своим детям в период с 11 августа по 31 декабря 2024 года. В результате общая сумма задолженности составила 128 380 рублей 24 копейки.

Дело рассматривалось в особом порядке, матери назначили наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев с удержанием 10% заработной платы в пользу государства.

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Автор:
сегодня, в 09:50 +1
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