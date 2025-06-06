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Тульские приставы выдворили 60 нелегалов
Фото "Тульские приставы".

Тульские приставы выдворили 60 нелегалов

Мигрантов сопроводили до аэропорта в Москве.

Федеральная служба судебных приставов по Тульской области сообщила о результатах работы с нелегальными мигрантами. В мае сотрудники ведомства выдворили 60 иностранцев.

Нелегалов сопроводили в аэропорт в Москве, где передали в руки пограничников ФСБ для дальнейшей отправки на родину. Все выдворенные нарушили статью 18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранцами правил въезда).

По информации тульских приставов, с начала 2025 года за пределы России выдворили 242 нелегала из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и Молдовы.

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Автор:
сегодня, в 10:45 +1
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