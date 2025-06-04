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В Узловой 31-летний рецидивист украл у земляка скутер и триммер
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

В Узловой 31-летний рецидивист украл у земляка скутер и триммер

Ранее злоумышленник был трижды судим.

В дежурную часть отдела МВД России по Узловскому району обратился 55-летний житель райцентра. Он сообщил, что неизвестные, проломив стену сарая, расположенного во дворе дома на ул. Широкой, украли оттуда скутер и бензиновый триммер

Оперативники уголовного розыска быстро установили личность злоумышленника – им оказался 31-летний мужчина, ранее судимый за кражу, мошенничество и угон. Часть добычи он успел сбыть, а деньги – потратить.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан.

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