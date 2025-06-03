Туляка признали виновным в публичных призывах к убийству русских

Фото: Тула. Экстремизм/ УФСБ по Тульской области

Жителю Тулы присудили штраф в 100 тысяч рублей за публичные призывы к экстремизму. Мужчину признали виновным в преступлении по части 1 статьи 280 УК РФ. Расследованием занималось региональное УФСБ.

Myslo стало известно, что еще в марте полицейские задержали мужчину за призывы к убийству русских. Туляк оказался злостным рецидивистом: в январе 2024 года он побил соседа «по экстремистскому мотиву», выкрикивая при этом ксенофобские высказывания. До этого мужчина напал на соседа в мае 2023.

Расследование выяснило, что очередной эпизод произошел в июне 2024 года. Тогда 47-летний мужчина повторил свой призыв к убийству русских на территории СНТ «Спутник». Как сообщает прокуратура, «публично призывал неограниченный круг лиц к осуществлению насилия в отношении граждан РФ» в период с 15.06.2024 по 16.06.2024.