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Туляка признали виновным в публичных призывах к убийству русских
Фото: Тула. Экстремизм/ УФСБ по Тульской области

Туляка признали виновным в публичных призывах к убийству русских

Мужчина подстрекал к экстремистской деятельности садоводов.

Жителю Тулы присудили штраф в 100 тысяч рублей за публичные призывы к экстремизму. Мужчину признали виновным в преступлении по части 1 статьи 280 УК РФ. Расследованием занималось региональное УФСБ.

Myslo стало известно, что еще в марте полицейские задержали мужчину за призывы к убийству русских. Туляк оказался злостным рецидивистом: в январе 2024 года он побил соседа «по экстремистскому мотиву», выкрикивая при этом ксенофобские высказывания. До этого мужчина напал на соседа в мае 2023.11111111.jpg

Расследование выяснило, что очередной эпизод произошел в июне 2024 года. Тогда 47-летний мужчина повторил свой призыв к убийству русских на территории СНТ «Спутник». Как сообщает прокуратура, «публично призывал неограниченный круг лиц к осуществлению насилия в отношении граждан РФ» в период с 15.06.2024 по 16.06.2024.

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Автор:
сегодня, в 18:20 +1
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