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Туляков приглашают в ремонтную мастерскую «Чинить нельзя выбрасывать»

Туляков приглашают в ремонтную мастерскую «Чинить нельзя выбрасывать»

Она пройдет 7 июня с 11.00 до 15.00 в Тульской областной научной библиотеке на ул. Тургеневской, 48.

Организатор мастерской, тульская «МамКомпания», предлагает тулякам починить или сшить что-то прекрасное, развить экологическое сознание: 

— У нас есть швейная техника — оверлок, вышивальная и швейные машинки, аппарат для установки кнопок, аксессуары. И всем этим вы можете воспользоваться абсолютно бесплатно. Не забудьте захватить с собой свои любимые вещи, которым вы хотите дать новую жизнь. Это может быть платье, которое давно не носилось, или пара старых джинсов — всё, что нуждается в небольшом ремонте или обновлении.

Ремонтная мастерская — не только о шитье. Там можно пообщаться с единомышленниками, поделиться идеями и получить советы по ремонту одежды за чашкой чая.

Подробности по телефону +7 903 844-44-29 или на страничке проекта.

Проект проходит с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
 

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