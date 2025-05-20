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В Туле самокатчик сбил пенсионерку на улице Кауля
Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

В Туле самокатчик сбил пенсионерку на улице Кауля

По словам очевидцев, парень был пьян.

В Туле накануне, 19 мая, на улице Кауля самокатчик сбил пенсионерку, которая гуляла со своей собакой по тротуару. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель самоката был пьян.

После столкновения он не спешил помогать женщине, а наоборот, пытался доказать свою правоту. После некоторой перепалки нарушитель уехал, прихватив с собой двух друзей.

Пострадавшую женщину с различными травмами госпитализировали. 

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся розыскные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в региональном ведомстве. 

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