В Туле самокатчик сбил пенсионерку на улице Кауля

Фото из телеграм-канала «Тула Жесть».

В Туле накануне, 19 мая, на улице Кауля самокатчик сбил пенсионерку, которая гуляла со своей собакой по тротуару. Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель самоката был пьян.

После столкновения он не спешил помогать женщине, а наоборот, пытался доказать свою правоту. После некоторой перепалки нарушитель уехал, прихватив с собой двух друзей.

Пострадавшую женщину с различными травмами госпитализировали.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся розыскные мероприятия, обстоятельства произошедшего устанавливаются», — отметили в региональном ведомстве.