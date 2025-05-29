С этого года многодетные мамы-студентки Тульской области будут получать высшее образование бесплатно

Фото автора и пресс-службы правительства Тульской области.

В регионе предпринимаются активные меры для улучшения демографической ситуации, которая остается одной из приоритетных задач национальной политики.

В феврале 2024 года Президент России Владимир Путин сказал:

— Большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будем принимать дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития.

Правительство Тульской области вводит различные программы поддержки молодых семей, направленные на создание условий для рождения и воспитания детей. Эти меры включают финансовую помощь, льготы, расширение доступности жилья и другие инициативы, чтобы стимулировать рождаемость и обеспечить будущее страны. В условиях демографического вызова такие шаги приобретают особое значение для укрепления населения и развития общества.



Фото Дмитрия Чербы.

В Тульском регионе делается ставка на поддержку молодых семей. Накануне Дня защиты детей губернатор Тульской области Дмитрий Миляев встретился с тульскими студентками, которые, несмотря на молодой возраст, уже успели стать мамами. А кто-то из них — дважды и даже трижды!

Встреча прошла на базе детского сада ТулГУ. Сюда могут привести своих малышей студенты и сотрудники университета. В этом году в детском саду появилась комната матери и ребенка, где можно перепеленать и покормить ребенка, разогреть питание и просто отдохнуть в уединенной обстановке. А в ТГПУ имени Л. Н. Толстого в этом году будет запущена отдельная программа по поддержке материнства для студентов и сотрудников университета и оборудована комната матери и ребенка.

За чашечкой чая Дмитрий Миляев рассказал, что со стороны правительства Тульской области создаются все условия для того, чтобы молодым мамам было комфортно учиться, работать и воспитывать детей. Так, если девушка родит до 28 лет троих детей, она сможет получить в общей сложности 2 миллиона 350 тысяч рублей.

1 млн рублей — единовременная выплата при рождении ребенка до 25 лет второго и до 28 лет — третьего.

Молодые мамы поблагодарили Дмитрия Миляева за такую весомую поддержку. Myslo они рассказали, почему не побоялись рожать детей во время учебы и насколько важна помощь государства и родных людей.

Тулячке Елизавете Лестьевой 26 лет, она мама троих детей! Девушка вышла замуж в 18 лет, через год в семье родился первый малыш — Андрей. Когда Лизе было 20 лет, родился второй сын — Марк. В 2022 году в семье Лестьевых родился третий сын — Дмитрий.

— Когда Диме исполнилось 2,5 года, я отдала его в детский сад при ТулГУ и решила получить высшее образование. Я понимала, что это будет сложно, но поступила в Медицинский институт, — рассказала Myslo Елизавета. — Я буду врачом-педиатром, а так у меня уже есть среднее образование — я медсестра. И еще у меня есть два дополнительных образования: косметолог-эстетист и массажист. Эти специальности я получила, когда была в декрете. Но все же я хочу исполнить свою мечту детства и стать врачом.

С детьми мне помогает моя семья. Я безумного благодарна родителям, братьям и сестрам, бабушкам. Поэтому мне реально совмещать материнство и учебу в институте. К тому же мне помогает мой характер: я очень упорный человек.

Кристине Бочаровой 23 года, девушка учится в ТулГУ, изучает информационную безопасность. Она будущий программист. Сейчас Кристина в положении, но это не первый ее ребенок: дома уже ждет 8-месячная дочка Ева. В конце августа на свет появится Лев.

— Мне достаточно легко совмещать материнство и учебу: у меня очень спокойная дочь и очень хороший муж, — улыбается Кристина. — Он часто бывает дома и во всем мне помогает. Мы с ним решили, что отлично, если между детьми будет маленькая разница в возрасте. Они будут вместе ходить в детский сад, школу и даже, возможно, в один класс!



Кристина с мужем и дочкой в детском садике ТулГУ. Это очень удобно!

Фото Дмитрия Чербы.

Это и нам удобно, и у них рядом всегда будет близкий человек. Педагоги относятся с пониманием, например разрешают какие-то зачеты сдавать онлайн.

Виктория Абдуллаева — магистрантка по направлению подготовки «биотехнические системы и технологии» в ТулГУ. Она инженер по медицинским аппаратам и уже работает в горбольнице № 7. В свои 26 лет Вика — мама двух сыновей — пятилетнего Ибрагима и двухлетнего Ислама.

— Первого ребенка я родила, когда еще училась на бакалавриате, второго — в магистратуре. Преподаватели входили в положение, много материалов брала на дом. Мне помогала свекровь. У меня нет родителей, и родные мужа очень хорошо нам помогают. Так что если есть помощь родных, можно совмещать учебу и материнство. Всё возможно, если есть желание.

Мы с мужем хотим большую семью. Так что еще двоих детей точно будем рожать!

На встрече с губернатором Дмитрием Миляевым все молодые мамы выразили благодарность лично ему, а также правительству Тульской области за предоставленные меры поддержки. Это дает им уверенность в завтрашнем дне.

Многодетная мама — студентка 1-го курса ТулГУ — поинтересовалась у главы региона о том, есть ли какие-то льготы по обучению для многодетных мам. Дмитрий Миляев ответил, что многодетные мамы-студентки смогут получать высшее образование бесплатно. Соответствующий указ будет подготовлен и подписан в ближайшее время.

Только цифры

550 тыс. рублей — единовременная выплата на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка или последующего ребенка с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 года (новая мера),

— единовременная выплата на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка или последующего ребенка с 1 января 2025 по 31 декабря 2027 года (новая мера), 450 тыс. рублей — средства государственной поддержки при рождении третьего ребенка (федеральные средства),

— средства государственной поддержки при рождении третьего ребенка (федеральные средства), 1 млн руб. — единовременная выплата при рождении ребенка до 25 лет второго и до 28 лет — третьего ребенка,

— единовременная выплата при рождении ребенка до 25 лет второго и до 28 лет — третьего ребенка, 150 тыс. руб. — областной материнский (семейный) капитал,

— областной материнский (семейный) капитал, 200 тыс. руб. — единовременная выплата взамен предоставления земельного участка.

Итого: 2 млн 350 тыс. может получить жительница Тульской области в возрасте до 28 лет, родившая в 2025–2026 годах третьего ребенка.

читаем и считаем

Министерство труда и социальной защиты Тульской области выпустило буклет «Меры социальной поддержки семей с детьми». Все изучить можно по ССЫЛКЕ.