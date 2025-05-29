«Вот-вот провалится!»: туляки сообщили о «вздувшемся» тротуаре на Менделеевской

Читатели прислали в редакцию Myslo кадры, сделанные рядом с домом № 2 по ул. Менделеевской – выложенный плиткой тротуар словно «вздулся» и некоторые плитки вылезли наружу.

– Такое впечатление, что его что-то подпирает изнутри и он вот-вот провалится, – пишут обеспокоенные туляки.

Отметим, что никакого ограждения или предупредительных знаков на этом месте нет. Следовательно, тротуар «вздулся» совсем недавно.

Дом № 2 по ул. Менделеевской является памятником архитектуры – в начале прошлого века здесь располагалось имение купцов Савищевых-Платоновых, а сегодня помещение бывшей усадьбы занимают аппарат уполномоченных и МФЦ.