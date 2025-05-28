В Узловой 22-летний рецидивист напал на сотрудницу кафе

В Узловой 22-летний местный житель напал на сотрудницу городского кафе. Всё произошло поздно вечером 22 мая. Женщина закрывала заведение, когда внутрь ворвался злоумышленник и набросился на неё.

В некоторых интернет-сообществах распространялись кадры, снятые камерой видеонаблюдения. Пользователи предположили, что в райцентре появился маньяк. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что молодой человек задержан и доставлен в отдел полиции.

По информации Myslo, ранее узловчанин был привлечён к ответственности за два эпизода насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.