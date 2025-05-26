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В Новомосковске мужчина повторно сел за руль пьяным и лишился ВАЗа
Фото из архива Myslo.

В Новомосковске мужчина повторно сел за руль пьяным и лишился ВАЗа

Нарушителя приговорили к принудительным работам.

Прокуратура Новомосковска поддержала в суде обвинение против 34-летнего местного жителя за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тем не менее поздно вечером 27 марта он снова сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21120, находясь в состоянии опьянения, и ехал по улице Гвардейской. Там его и остановили сотрудники Госавтоинспекции. 

Суд назначил наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в пользу государства. Нарушителю также запретили управлять любыми транспортными средствами сроком на три года. ВАЗ был конфискован. Приговор пока не вступил в законную силу.

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