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В Тульскую область пытались ввезти с нарушениями 110 тонн семян подсолнечника
Фото: ru.freepik.com.

В Тульскую область пытались ввезти с нарушениями 110 тонн семян подсолнечника

Предприниматель получил предостережение.

Управление Россельхознадзора по Тульской области вынесло предупреждение местному индивидуальному предпринимателю. Оно касается соблюдения обязательного порядка уведомления о поступлении подкарантинной продукции.

В частности, речь идет о семенах подсолнечника общей массой 110,93 тонны, следующих из Курской области. Несмотря на наличие соответствующих карантинных сертификатов, предприниматель не предоставил своевременно необходимые сведения о поставке данной партии семян.

«Приказом Министерства сельского хозяйства РФ утвержден Порядок немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в электронной форме», — отметили в пресс-службе ведомства.

 

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