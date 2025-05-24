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На ул. Оружейной встретили «учителя» на красном Matiz

На ул. Оружейной встретили «учителя» на красном Matiz

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Вячеслав прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Оружейной в Туле. На записи видно, как маневр водителя малолитражки едва не привел к ДТП.

«Пересечение с ул. Мира, движение к ул. Болдина). Красный Daewoo Matiz перестраивался влево и чуть не бортанул. Потом он стал обгонять по встречной и оттормаживать, чтобы сказать «братух, там вон оставалось - совсем чуть-чуть». Хотя, эти слова нужно говорить именно ему, но бестолку…», - написал автор видео.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
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