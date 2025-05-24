В Тульском суворовском военном училище прозвенел последний звонок

24 мая для выпускников Тульского суворовского военного училища прозвенел последний звонок. Перед зданием училища собрались несколько сотен человек: суворовцы, выпускники, родители и педагоги.

Как всегда, событие получилось ярким и запоминающимся. Студенты строем шагали по плацу в парадной форме, а выпускники передали знамя шестому курсу.

Со словами поздравлений к выпускникам обратился начальник Тульского СВУ полковник Дмитрий Саксеев:

— Семь лет для вас пробежало незаметно, и буквально через несколько минут для вас прозвенит последний звонок. За эти годы воспитатели и педагоги приложили максимум усилий, чтобы дать вам знания по математике, физике, русскому языку, истории, химии, биологии и другим общеобразовательным предметам.

На различных дополнительных занятиях и факультативах мы постарались дать вам определенные навыки и умения, привить качества, которое присущи защитнику Отечества.На занятиях по ритмике, музыке, этике вы научились правильно вести себя, петь, танцевать. Кто-то из вас научился играть на гитаре и фортепиано.

Вы прошли курсы по скалолазанию, вождению, подводному плаванию, горной подготовке, совершили прыжок с парашютом. На занятиях по основам военной подготовки получили базу знаний по стрелковому делу, топографии, инженерной подготовке и связи.

Все это вам пригодится в дальнейшем, без сомнения. Я от души желаю вам, чтобы вы сохранили и приумножили в разы то, что получили здесь.

Почетный гостем стал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

— Тульское суворовское училище — это школа мужества, чести и преданности. Здесь вы не только получаете знания, но и формируете характер, учитесь работать в команде, брать на себя ответственность и, конечно, защищать свои убеждения. Не все из вас станут офицерами, но эти качества будут сопровождать вас на протяжении всей жизни и помогут преодолеть любые трудности.

Быть суворовцем — великая честь. На протяжении веков они ратными и трудовыми подвигами, научными открытиями, героическими свершениями укрепляли могущество нашей державы. Дорогие выпускники, сегодня для вас прозвенит прощальный школьный звонок. Уверен, что каждый из вас принесет пользу Отечеству и впишет в историю России самые яркие страницы.

С колокольчиком, дающим последний звонок, прошел тот же самый суворовец, который семь лет назад открывал для своих одногруппником двери училища. А затем выпускники дали напутствие первокурсникам.

Глеб Арутюнян, вице-сержант:

— Дорогие первоклассники, вы — будущее нашего училища. Хотите, чтобы вы смогли продолжать наши славные традиции? Тяните время! Годы в училище пролетают быстро. Учитесь, тренируйтесь, испытывайте опыт и знания наставников. Это ваш фундамент на всю жизнь. Берегите честь. И помните, вы носите имя суворовца, а это ко многому обязывает. Поддерживайте друг друга!

Впереди у ребят экзамены и поступление в вузы. Myslo пообщался с одним из выпускников и узнал, какие планы он строит на будущее.

Георгий Сыромятин:

— Мой отец военный и сейчас участвует в СВО. С самого детства он учил меня жить по-военному, можно сказать, что он готовил меня к суворовскому училищу целенаправленно.

Постоянно таскал меня по слетам, на показательные выступления суворовцев. И у меня загорелись глаза! Прошел и в Тульское суворовское училище, и в Тверское. Выбирал по картинке: здесь все-таки все новое, привлекательное. Ни капли о таком своем выборе не жалею. Учеба была интересной, пролетела незаметно. Было очень много ярких моментов. Сейчас понимаю, как все выросли, обрели свою идентичность, в каждом раскрылось то, что зарождалось на первом курсе.

Я собираюсь стать курсантом Военного университета им. князя Александра Невского Министерства обороны РФ. Поступать буду на специальность «Военная журналистика». Отец изначально мой выбор не поддерживал, но потом понял, что это не случайное решение. Мне пора делать выбор самому, и он у меня такой. Отец все-таки принял его и теперь поддерживает меня. Это важно.