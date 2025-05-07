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Перебои с платежными терминалами в городском транспорте Тулы связаны с работой РЭБ

Перебои с платежными терминалами в городском транспорте Тулы связаны с работой РЭБ

По словам властей, система заработает штатно с 10 мая.

В связи с высоким уровнем угрозы атак беспилотников и предстоящим парадом Победы, приуроченным к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, в Туле периодически задействуют специальные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили в городском управлении транспорта и дорожного хозяйства. 

Вследствие этого временно наблюдаются перебои в функционировании электронных табло и платежных терминалов в городском транспорте.

Начиная с 10 мая 2025 года оборудование вернется к нормальной работе, и пассажиры смогут свободно оплачивать проезд привычным способом.

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